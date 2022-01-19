القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مخدرات في بابل

2022/01/19 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن “مفارز شعبة مخدرات قضاء القاسم تمكنت خلال ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية، جنوبي المحافظة، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (28 مخدرات)”.وأضافت انه “في سياق […]

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