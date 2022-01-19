الإمارات تُورِّط الشركات والماركات العالمية على أرضها..!

2022/01/19 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حازم أحمد فضالة || الإمارات ليست دولة صناعية مثل الصين أو كوريا الجنوبية أو إيران أو سنغافورة… بل هي دويلة استهلاكية، وهي مرتع للشركات العالمية، وواجهة استثمارات غربية (وإسرائيلية)، وورشة غسيل أموال بمستويات عالية، وربما الوصف الدقيق لها أنها (القاعدة الأطلسية الناعمة المتقدمة)! إنَّ وجود الشركات العالمية على أرضها هو وجود الإمارات عينها، […]

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