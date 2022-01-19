اقتصادي يكذب رواية “العجز المالي”: وهمي ابتدعته الحكومة

2022/01/19 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد الخبير الاقتصادي، باسل العبيدي ، الأربعاء ، أنه لا يوجد عجز مالي فعلي في الموازنة العراقية، بل هو عجز وهمي ابتكرته الحكومة، فيما أشار إلى أن الأموال الفائضة من ارتفاع أسعار النفط لو تستثمر بصورة صحيحة ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للعراق.وقال العبيدي ، في تصريح لوكالة / المعلومة /، […]

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