الإمارات تحاكم

2022/01/19 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الأربعاء، إحالة تنظيم عصابي، مكون من تسعة أشخاص، إلى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير.

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