قرار بريطاني رسمي غير مسبوق بشأن التعامل مع جائحة كورونا

2022/01/19 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدرت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، قرارات غير مسبوقة للتعامل مع جائحة كورونا شددت على تخفيف القيود رغم تفشي المتحور أوميركون.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم رسمياً رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في إنكلترا والنية في وقف حجر المصابين في آذار/مارس.واعتبارا من 27 كانون الثاني/يناير، لن يكون وضع الكمامة الزاميا بموجب القانون وفقاً لجونسون ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ.وسجلت بريطانيا أمس، 94432 إصابة بكورونا غالبيتها عبر المتحور أوميكرون فضلاً عن 438 شخصاً بالوباء.

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