2022/01/19 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط (3) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي.وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بناءً على المعلومات الواردة من شعبة التراخيص والاستخبارات من ضبط ثلاثة حاويات تحتوي (خزانات حديد كبيره و مضخات كهربائية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث […]

ظهرت المقالة ضبط 3 حاويات تحتوي (خزانات حديد كبيره و مضخات كهربائية) في ام قصر الجنوبي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 حاويات تحتوي (خزانات حديد كبيره و مضخات كهربائية) في ام قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 3 حاويات تحتوي (خزانات حديد كبيره و مضخات كهربائية) في ام قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).