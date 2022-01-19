2022/01/19 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بوفاة امرأة اثر اصابتها برصاصة طائشة في منزلها بمنطقة الفحامة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "امرأة تبلغ من العمر 30 عاما لقيت مصرعها برصاصة طائشة على سطح منزلها في منطقة الفحامة بالقرب من الشيخ معروف".

واضاف ان "المرأة توفيت في الحال ونقلت الى دائرة الطب العدلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصاصة طائشة تودي بحياة شابة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصاصة طائشة تودي بحياة شابة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).