التنين الصيني والقرار العراقي بالمقلوب!!

2022/01/19 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/سمير داود حنوش … بداية الحديث سيكون عن واقع الإعلام العراقي المُتخبط والغارق في الفوضى وصراخ المسؤولين وعويلهم المتباكي بدموع التماسيح على مصالح المواطن وحقوقه وهو مايتطلب وجود إعلام حقيقي يُبنى على نظريات إستراتيجية غايتها البحث ماوراء الخبر ومقاصده وليس دكاكين لبيع الإسفاف والتفاهة.أشرنا في هذه المقدمة الموجزة إلى إعلامنا الباحث عن الصراخ والأخبار […]

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