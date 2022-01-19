19- .. مدينة في شمال العراق تسجل درجة حرارة منخفضة جداً

2022/01/19 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد

الزلزالي في إقليم كردستان العراق،

اليوم الاربعاء، ان قضاء بنجوين التابع

لمحافظة السليمانية سجل أدنى درجة

حرارة وبلغت 19- مئوية.

وقالت المديرية في بيان، إن عموم مناط

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