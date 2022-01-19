الصحة تعلن الموقف الوبائي.. بعد تسجيل 42 إصابة بمتحور أوميكرون

2022/01/19 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6234 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت محافظة السليمانية، تسجيل 42 إصابة بمتحور أوميكرون.

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