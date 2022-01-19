محافظة تكشف عن فقدان 400 كارت خاص بلقاحات كورونا

2022/01/19 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي، الاربعاء، عن تفاصيل فقدان 400 كارت خاص بلقاحات كورونا في ديالى.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـوكالة / المعلومة /، ان “صحة ديالى اكتشفت قبل اسبوعين فقدان 400 كارت خاص بلقاحات كورونا في مركز صحي الكاطون غربي بعقوبة”.وأضاف، أن “الاجهزة الامنية المختصة قامت باعتقال 16 شخصا على […]

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