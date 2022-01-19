كمرك المنطقة الشمالية يضبط عدداً من حالات التهريب

2022/01/19 | 16:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط كمرك المنطقة الشمالية لعدد من حالات التهريب.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حرصا من قبل الإدارة الكمركية على التصدي لحالات التهريب والحد منه، تمكنت مديرية كمرك المنطقة الشمالية من ضبط عدة حالات تهريبط.وأوضحت، ان” كادر قسم التحريات …

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