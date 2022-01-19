ضبط عجلة محملة بـ (انابيب حديد) في كمرك المنذرية

2022/01/19 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة كمارك المنطقة الثالثة، اليوم الاربعاء، ضبط مواد ممنوعة في المنذرية.وذكر بيان لهيئة الكمارك العامة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك المنذرية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة من ضبط عجلة محملة بمادة (انابيب حديد)، وبعد التدقيق تبين وجود تغيير بنوع البضاعة وعدم مطابقة اسم المعمل”.واضاف […]

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