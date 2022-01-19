ارتفاع متواصل للليرة اللبنانية بفضل تدخل المركزي

2022/01/19 | 16:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..واصلت العملة اللبنانية ارتفاعها مقابل الدولار الأميركي اليوم الأربعاء ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي الذي قال خبراء اقتصاديون إنه غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.ورغم هذا التحسن فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90%، من […]

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