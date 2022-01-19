شاهد بالفيديو.. آخر طركاعة .. مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بلا سقف!

2022/01/19 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cir3ER59yso

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