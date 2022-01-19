الكمامات والعزل والتجمعات.. بريطانيا تعلن رسميا إنهاء

2022/01/19 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، انتهاء العمل بالقيود الصحية (الخطة ب) الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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