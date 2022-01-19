تشافي يوجه تحذيرا لديمبيلي ويدافع عن بوسكيتس بوجه الانتقادات

2022/01/19 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب الإسباني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، الأربعاء، أن وضع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، أصبح معقدا وأن النادي انتظر 5 أشهر من أجل تجديد العقد مع اللاعب دون أن يحدث أي شيء، مؤكدا أن برشلونة ليس مستعدا للانتظار أكثر

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