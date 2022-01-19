2022/01/19 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تدمير 3 أوكار للإرهابيين في ديالى والعثور على أعتدة وأسلحة.وقلت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وخلال العملية التي انطلقت بصفحتها الأولى صباح اليوم، من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين احتوت على عدد من العبوات الناسفة وقنابر الهاون و9 صواريخ spg9 و5 حشوات صاروخ وجليكان مملؤة بمادة C4 ومساطر تفجير ورمانة يدوية واعتدة مختلفة وخزان مياه وافرشة واغطية واواني طبخ ومواد أخرى".وأضافت، أنه "تم التعامل مع هذه الأوكار وتدميرها من قبل القوات الأمنية المنفذة للواجب، والتحفظ على المواد المضبوطة الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن تدمير 3 أوكار للإرهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن تدمير 3 أوكار للإرهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).