الصحة العراقية تسجل 6234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/01/19 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الأربعاء،” 6234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 718 شخصا للشفاء”

واعلنت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 58005”.

وسجل العراق أمس 6487 إصابة كورونا قابلتها 10 حالات وفاة.

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