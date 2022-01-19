منظمات تحذر: الاف النازحين العراقيين في خطر بفعل المنخفض الجوي

2022/01/19 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت منظمات انسانية نداءً عاجلا لإطلاق حملات مساعدة طارئة لآلاف العائلات العراقية النازحة التي تواجه مخاطر جدية بفعل تراجع درجات الحرارة في مخيمات عامرية الفلوجة ونينوى والسليمانية ودهوك أربيل

وتؤكد المنظمات انها رصدت أوضاع إنسانية سيئة للغاية في مخيمات آشتي بمحافظة السليمانية، وعامرية الفلوجة بالانبار، كما تشير المنظمات الى ان مخيم الجدعة في الموصل يشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا وتسجيل حالات وسط غياب مواد إسعاف المصابين.

كما حذرت ادارة مخيم جبل سنجار من كارثة إنسانية بعد موجة الثلوج الأخيرة حيث ناشدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والجهات المعنية لشؤون النازحين بإغاثة المقيمين في المخيم.

وقال مدير المخيم ان هناك مئات العوائل المحاصرة نتيجة موجة الثلج القوية التي اجتاحت المنطقة وأن المنخفضات الجوية المتتالية ستؤدي إلى كارثة إنسانية بحق المواطنين المقيمين في المخيم.

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