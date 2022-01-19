2022/01/19 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر رياضي، اليوم الاربعاء، عن اسعار تذاكر دخول ملعب المدينة الدولي لمباراة العراق واوغندا.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، ان ” الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن عن سعر تذاكر دخول ملعب المدينة الدولي لمباراة العراق واوغندا بـ 10 الاف لجهة المقصورة، و 5 الاف للجهة الاخرى”.و قدم عدد من الجماهير الرياضية […]

ظهرت المقالة وسط استياء الجماهير..



الاتحاد يحدد اسعار تذاكر دخول ملعب المدينة الدولي لمباراة العراق واوغندا أولاً على ايرث نيوز.

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