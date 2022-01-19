اتحاد الكرة يبعد حكم دولي عن قيادة مباريات الزوراء في دوري الكرة الممتاز

2022/01/19 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، ابعاد الحكم الدولي واثق محمد من قيادة مباريات الزوراء في دوري الكرة الممتاز.وقال المنسق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الزوراء قدم طلباً بعدم اسناد اي مباراة للحكم الدولي واثق محمد في مبارياته المقبلة”.واوضح ان “طلب الزوراء يأتي بعد […]

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