تدمير 3 أوكار للإرهابيين والعثور على أعتدة وأسلحة في ديالى

2022/01/19 | 17:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تدمير 3 أوكار للإرهابيين والعثور على أعتدة وأسلحة في محافظة ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، ان القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وخلال العملية التي انطلقت بصفحتها الأولى صباح اليوم، تمكنت من العثور على 3 أوكار …

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