البنك المركزي: احتياطاتنا الاجنبية لعام 2021 حققت نموا غير مسبوق

2022/01/19 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، ارتفاء احتياطاته الاجنبية خلال عام 2021 بشكل غير مسبوق.وذكر بيان للبنك، تلقته “أيرث نيوز”، ان “بيانات البنك المركزي العراقي لعام ٢٠٢١ سجلت نمواً غير مسبوق في إحتياطياته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة”.واوضح ان “النمو تحقق بفضل استثماراته المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات […]

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