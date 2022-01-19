دولة القانون يتحدث عن مخالفة دستورية في قانون التقاعد البرلماني

2022/01/19 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..أكد عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد البياتي ، الأربعاء ، ان قانون التقاعد البرلماني المعمول به الان مخالف للدستور العراقي، فيما شدد على ضرورة تعديله.وقال البياتي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “الدستور العراقي واضح في مبادئه وقوانينه فهو لم يحدد لأعضاء مجلس النواب أي قانون للتقاعد، انما […]

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