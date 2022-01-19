2022/01/19 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف نائب مستقل، اليوم الاربعاء، تعيين المستشار القانوني لمجلس النواب محمد الغزي بـ”الجريمة”، لكون أمر التعيين صدر خلافا للقانون ومن قبل هيئة رئاسة المجلس بعد انتهاء صلاحياتها القانونية، مؤكدا أن التوقيع على تكليفه يعتبر “انتحال صفة”.وقال النائب المستقل باسم خشان في حديث لـ”ايرث نيوز” إن “المستشار القانوني للبرلمان لا يهمني اذا كان […]

ظهرت المقالة نائب: تكليف محمد الغزي كمستشار في البرلمان يعد جريمة وانتحال صفة وفق القانون أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تكليف محمد الغزي كمستشار في البرلمان يعد جريمة وانتحال صفة وفق القانون) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تكليف محمد الغزي كمستشار في البرلمان يعد جريمة وانتحال صفة وفق القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).