شاهد بالفيديو.. تراشق بالألفاظ ومشادة كلامية بلا سقف!

2022/01/19 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cir3ER59yso

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