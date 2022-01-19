2022/01/19 | 17:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير التركي يفتتح منفذا لإصدار الفيزا في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NOZvCPlVbK4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير التركي يفتتح منفذا لإصدار الفيزا في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفير التركي يفتتح منفذا لإصدار الفيزا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).