2022/01/19 | 17:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ان تعرضت للضرب من قبل قوات الشغب ماذا قالت برسالتها الى مقتدى الصدر | برنامج واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: y5AdE5LSOTI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ان تعرضت للضرب من قبل قوات الشغب ماذا قالت برسالتها الى مقتدى الصدر | برنامج واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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