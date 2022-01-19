2022/01/19 | 17:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yvJ0koaS54M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤسسات الحكومية تلاحق الناشطين قضائيا | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤسسات الحكومية تلاحق الناشطين قضائيا | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).