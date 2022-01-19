ارتفاع أداء احتياطيات البنك المركزي العراقي

2022/01/19 | 17:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، ارتفاع احتياطاته الاجنبية خلال عام 2021 بشكل غير مسبوق.وذكر بيان للبنك، ان “بيانات البنك المركزي العراقي لعام ٢٠٢١ سجلت نمواً غير مسبوق في إحتياطياته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة”.واوضح ان “النمو تحقق بفضل استثماراته المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية بعيداً عن المخاطر”.

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