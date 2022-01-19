تعليق برلماني على زيارة قاآني الأخيرة للعراق

2022/01/19 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق عضو مجلس النواب عن المكون الايزيدي شريف سليمان، اليوم الأربعاء، على زيارة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني الى العراق خلال اليومين الماضين.

وقال سليمان، لـ(بغداد اليوم) ان "زيارة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني امر طبيعي نتيجة للدور الايراني الفعال بالعملية السياسية في العراق"، مؤكدا ان "هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الرامية للتقريب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري بغية إيجاد حل لرأب الصدع الحاصل بين اطراف البيت الشيعي".

وبين ان "زيارة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، هي بالاصل ضمن الدور الطبيعي الفعال لايران في العملية السياسية العراقية وخاصة ضمن البيت الشيعي السياسي، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بكل تأكيد".

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