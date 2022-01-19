البنك المركزي يعلن ارتفاع إحتياطياته الأجنبية

2022/01/19 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع احتياطياته من العملات الاجنبية.

وقال البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "بيانات البنك المركزي العراقي لعام ٢٠٢١ اظهرت نمواً غير مسبوق في إحتياطياته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة".

واضاف ان "النمو تحقق بفضل استثماراته المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية بعيداً عن المخاطر".

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