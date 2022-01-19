2022/01/19 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء إنه لم يعد مطلوبا من الناس في إنجلترا وضع الكمامات في أي مكان أو العمل من المنزل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأضاف أن العلماء يعتقدون أن موجة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بلغت ذروتها بالفعل في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وكالة ”أسوشيتدبرس“ الأمريكية، إن العلماء باتوا يرون إشارات توحي بأن موجة فيروس كورونا المتحور ”أوميكرون“ قد تكون بلغت ذروتها في بريطانيا وهي على وشك أن تفعل الشيء نفسه في الولايات المتحدة وأنه عند هذه النقطة قد تبدأ الحالات في التراجع بشكل كبير.

ونقلت الوكالة عن علماء قولهم إن السبب في ذلك هو أن ”أوميكرون“ ثبت أنه معد للغاية لدرجة أنه قد يعجز بالفعل عن إحداث مزيد من الإصابات وذلك بعد شهر ونصف الشهر فقط من اكتشافه للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وقال علي مقداد، أستاذ علوم المقاييس الصحية بجامعة واشنطن في سياتل ”سوف تنخفض الإصابات بالسرعة نفسها التي صعدت فيها.“

وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من أن الكثير لا يزال غير مؤكد بشأن الكيفية التي قد تتطور بها المرحلة التالية من الوباء، مشيرين إلى أن ”الوصول إلى القمة أو الانحسار“ في بريطانيا والولايات المتحدة قد لا يحدثان في كل مكان في الوقت نفسه أو بالوتيرة نفسها.

وقالت لورين أنسيل مايرز من جامعة تكساس: ”لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين سيصابون بالعدوى عندما يبدأ الفيروس بالانحدار.“

وأوضحت أن الجامعة تتوقع أن يبلغ عدد الحالات المبلغ عنها يوميًّا في الولايات المتحدة نحو 1.2 مليون بحلول يوم الـ19 من كانون الثاني يناير الجاري ثم سينخفض بشكل حاد ”ببساطة لأن كل شخص يمكن أن يصاب بالعدوى سوف يصاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تخفف قيود كورونا اعتباراً من الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تخفف قيود كورونا اعتباراً من الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).