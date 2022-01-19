جهات ألمانية تطالب بوقف السلاح عن السعودية

2022/01/19 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..المنافس على حزب تحالف 90/الخضر في ألمانيا أوميد نوريبور، إلى وقف شحنات الأسلحة الألمانية إلى مصر التي تعد حاليا الدولة المتلقية الرئيسية للسلاح الألماني.وقال نوريبور لوكالة الأنباء الألمانية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس”: “صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية يجب ألا تتم بسبب السياسات الإشكالية لكلا البلدين”.في الوقت نفسه […]

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