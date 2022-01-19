جونسون: العمل من المنزل وشهادات اللقاح لم تعد إلزامية

2022/01/19 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن مفاعيل الخطة “ب” من إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، ستنتهي يوم 26 يناير، مما يعني أن العمل من المنزل وشهادات اللقاح لم تعد إلزامية.وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم إن “جميع إجراءات كوفيد-19 التي تم إدخالها لمكافحة انتشار متحور “أوميكرون” ستنتهي اعتبارا من الأسبوع […]

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