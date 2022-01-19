روسيا تحظر استيراد بعض المنتجات من الأردن

2022/01/19 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روس سيلخوز نادزور” اعتبارا من اليوم 19 يناير قيودا مؤقتة على استيراد الحيوانات الحية ومنتجات الماشية من الأردن إلى روسيا.وقالت الهيئة الروسية في بيان اليوم الأربعاء، إن “القيود المؤقتة تم فرضها بسبب تدهور الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية في المملكة”.وقبل نحو أسبوع في 12 يناير الجاري فرضت الهيئة […]

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