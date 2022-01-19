المركزي العراقي يحقق نمواً كبيراً في احتياطياته من العملة الاجنبية

2022/01/19 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل البنك المركزي العراقي ،اليوم الأربعاء، نمواً كبيراً في إحتياطياته من العملة الأجنبية في العام الماضي.

واعلن المكتب الإعلامي للبنك في بيان له اليوم، إن بياناته “لعام 2021 أظهرت نمواً غير مسبوق في إحتياطياته الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأشار البيان إلى أن “ذلك النمو تحقق بفضل استثماراته المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية بعيداً عن المخاطر”.

هذا ولم يتطرق البنك في بياناته إلى أية أرقام تحدد حجم احتياطياته الأجنبية.

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