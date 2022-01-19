11 محافظة تقرر تعطيل الدوام الرسمي بسبب موجة البرد الشديدة

2022/01/19 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي بسبب موجة البرد الشديدة التي اجتاحت البلاد.

وأعلنت محافظات دهوك والسليمانية وأربيل والديوانية وواسط والأنبار وكركوك وبابل ونينوى وديالى وصلاح الدين تعطيل دوام المدارس ورياض الأطفال جراء انخفاض درجات الحرارة, في حين يشهد إقليم كردستان منخفضًا جويًا باردًا مصحوبًا بثلوج كثيفة سواء في المناطق الجبلية أو مراكز المدن .

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