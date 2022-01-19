500 اسرة جديدة من عوائل داعش تصل الى الموصل

2022/01/19 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاربعاء، عن نقل 500 اسرة من عوائل داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل .وقال المحلاوي لوكالة /المعلومة/ ان “مخيم الهول في سوريا شهد نقل 500 اسرة من عوائل داعش الى مخيم الجدعة في الموصل عبر حافلات تم تهيئتها من قبل […]

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