ذي قار.. الكشف عن كلفة مشروع مبنى معهد الصحة العالي ونسب انجازه

2022/01/19 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف معاون محافظ ذي قار، للشؤون الفنية عبدالكريم قاسم، اليوم الأربعاء، عن كلفة مشروع مبنى معهد الصحة العالي ونسب انجازه.وقال معاون محافظ ذي قار في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنه “تفقدنا مشروع معهد الصحة العالي في المحافظة، للإطلاع سير العمل فيه ومدى مطابقته لمواصفات العمل المطلوبة”، مؤكداً “تقدم نسب إنجازه التي […]

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الكشف عن كلفة مشروع مبنى معهد الصحة العالي ونسب انجازه أولاً على ايرث نيوز.

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