العراق.. 48 الف منتسب صحي اصيب بكورونا توفي منهم 280 شخصًا

2022/01/19 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تعرض أكثر من 48 ألف منتسب بالجيش الأبيض للإصابة بفيروس كورونا خلال مواجهة الجائحة منذ انتشارها في البلاد، فيما دعت للالتزام بالإجراءات الوقائية احتراماً لتضحيات الملاكات الطبية.وقال المتحدث باسم الوزارة، إن “عدد ملاكات الجيش الابيض الذين تعرضوا للاصابة خلال مواجهة جائحة كورونا بلغ اكثر من 48 […]

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