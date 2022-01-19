ليس قرارا مجنونا.. لماذا دفعت مايكروسوفت 69 مليارا لشراء شركة ألعاب فيديو؟

2022/01/19 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة مايكروسوفت أكبر عملية استحواذ تم إجراؤها على الإطلاق في مجال صناعة ألعاب الفيديو وصلت قيمتها إلى 69 مليار دولار، وهو مبلغ طائل، ويثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع والأسباب، بحسب مجلة "الإيكونوميست".

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