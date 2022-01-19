أقيل أكثر من مرة بسببه.. نظرة على تاريخ بوريس جونسون في الكذب

2022/01/19 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الرئيسي السابق لبوريس جونسون، دومينيك كوممينغز، إنه سيحلف تحت القسم أنه حذر رئيس الوزراء من أن الحفل في الحديقة رقم 10 خلال الإغلاق سوف يكسر القواعد.جونسون نفى ذلك.ولكن إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن جونسون ضلل البرلمان، ويمكن أن ينهي ذلك رئاسته.

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