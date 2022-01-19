2022/01/19 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي والحكيم يستعرضان مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:00

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