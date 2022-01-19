2022/01/19 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما دعا الكيم الى تشكيل حكومة متوازنة.وقال الحكيم في بيان، تلقته “ايرث نيوز”: “استقبلنا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي واستعرضنا مستجدات الوضع السياسي والواقع الأمني والخدمي في البلاد، حيث دعونا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية وأهمية أن […]

ظهرت المقالة الحكيم يستقبل الكاظمي ويدعو لتشكيل حكومة متوازنة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يستقبل الكاظمي ويدعو لتشكيل حكومة متوازنة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يستقبل الكاظمي ويدعو لتشكيل حكومة متوازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).