الحكومة مارست دور الخداع.. الفتح يحدد شرطه الوحيد لتمرير رئيس الوزراء المقبل

2022/01/19 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الاربعاء، عن وجود "شرط مهم" للتصويت على رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا ان هذا الشرط تطالب به غالبية القوى السياسية.

وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "هناك شرطاً مهماً من قبل غالبية القوى السياسية، وتحديداً قوى الاطار التنسيقي للتصويت على رئيس الوزراء المقبل، وهو الالتزام الكامل باخراج القوات الأميركية من العراق بشكل حقيقي وليس اعلاميا كما حصل حالياً من قبل حكومة مصطفى الكاظمي".

وبين الفتلاوي ان "حكومة مصطفى الكاظمي مارست دور الخداع وعدم الشفافية بشأن التواجد الأميركي، ولهذا رئيس الوزراء الجديد سيكون ملزما بشكل جدي في تحقيق هذا الشرط، الذي لم ينفذه الكاظمي، رغم انه كان ابرز الشروط التي فرضت عليه من قبل القوى السياسية قبل منحة ثقة البرلمان".

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