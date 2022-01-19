المحكمة الاتحادية تؤجل المرافعة بجلسة انتخاب رئاسة البرلمان

2022/01/19 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية، اليوم

الأربعاء، تأجيل البت بدعوى الطعن في

جلسة البرلمان الأولى.

وقال مصدر مطلع، ان "المحكمة الاتحادية

دونت افادات المدعين حول الطعن في جلسة

البرلمان الأولى".

واضاف، ان "المحك

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