بحضور ممثل المرجع السيستاني.. العتبة الحسينية تفتتح مجمع سكني في كربلاء (فيديو)

2022/01/19 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم

الاربعاء، مجمع الفردوس السكني وسط

محافظة كربلاء المقدسة، بحضور ممثل

المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد

المهدي الكربلائي.

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