2022/01/19 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R5_5XbIDbiI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النعيمي : جسر ميليشيات ايران الجديد هو لهدف استراتيجي كبير !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النعيمي : جسر ميليشيات ايران الجديد هو لهدف استراتيجي كبير !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).